В Москве началось строительство дома по реновации в районе Зюзино

В Москве в районе Зюзино началось строительство двух жилых корпусов для переселения по программе реновации. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов. Он рассказал, что для отделки домов, которые возведут на улице Юшуньская, будет использована бетонная плитка с имитацией кирпичной кладки.

«Динамику фасадам придаст чередование горизонтальных и вертикальных полос и витражные блоки балконов», - уточнил глава департамента.

Он также отметил, что сейчас на объекте ведется устройство шпунтового ограждения и разработка котлована.

«Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году», - добавил Загрутдинов.

Тринадцать квартир оборудуют для маломобильных жильцов. В них будет увеличена ширина коридоров и установлена специальная сантехника. На первых этажах корпусов разместят нежилые помещения служебного назначения. Придомовую территорию благоустроят и озеленят. Две детские площадки оснастят безопасным резиновым покрытием, как и спортивную площадку, а также обустроят зоны для тихого отдыха взрослых.



