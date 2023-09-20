В Москве началось строительство детско-взрослой поликлиники в районе Некрасовка
В Москве в районе Некрасовка началось возведение нового здания детско-взрослой поликлиники с травматологическим пунктом и отделением стоматологии на 750 посещений в смену. Об этом сообщил и.о. главы департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
Он отметил востребованность нового учреждения на фоне активного жилищного строительства в столице.
«В настоящее время идут подготовительные работы, обустройство стройплощадки и временных дорог, установка бытового городка», - рассказал и.о. руководителя департамента.
Он также уточнил, что общая площадь медицинского учреждения составит порядка 13 тысяч квадратных метров.
Заранее предусмотрено распределение посетителей пятиэтажной поликлиники, в которой разместятся детское отделение, взрослое отделение, травматологические пункты для взрослых и для детей, а также отделение стоматологии. Входы во все отделения будут разделены.
Кабинеты специалистов разместят таким образом, чтобы снизить возникновение очередей. Наиболее востребованные будут находиться на первом и втором этажах, а менее посещаемые и административные — на верхних. Кроме того, на первом этаже обустроят кафе, а для детей на всех этажах, где будут вести прием врачи, оборудуют зоны комфортного ожидания с игровыми.
Для сотрудников учреждения предусмотрена комната отдыха и зал психологической разгрузки, кроме того медкабинеты оснастят эргономичной мебелью для комфортной работы.
Поликлинику оснастят современным медицинским оборудованием, чтобы жители района смогли пройти обследования и получить необходимое лечение максимально близко к дому.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru