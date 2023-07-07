В Москве на торги выставлено здание под детский сад

В Москве на торги выставлено здание, в котором будущий арендатор сможет открыть детский сад по программе «1 рубль за квадратный метр в год». Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Строение площадью 327 квадратных метров 1952 года постройки расположено по адресу: 1-я Курьяновская улица, дом 49. В нем предусмотрены групповые комнаты и веранды, санузлы и душевые, кухня и кладовки, а также приемная, кабинет администрации и другие помещения.

«Будущему арендатору предстоит отремонтировать и оборудовать здание под детский сад, который смогут посещать не менее 30 детей, а также благоустроить прилегающую территорию и приступить к образовательной деятельности. После этого он сможет перейти на льготную ставку и в течение на 49 лет платить аренду из расчета один рубль за квадратный метр в год», – уточнил Щербаков.

По окончании ремонта инвестору для перехода на льготную ставку аренды нужно будет подтвердить, что он соблюдает все условия по осуществлению образовательной деятельности.

Заявочная кампания продлится до 28 июля, торги пройдут 4 августа на электронной торговой площадке «Росэлторг».

