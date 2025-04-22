Мосбиржа возобновила торги на срочном рынке

Приостановка торгов на срочном рынке 22 апреля была связана с выявленной конфигурационной ошибкой на сетевом оборудовании. Об этом сообщает пресс-служба Московской биржи.

Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке

Отмечается, что после устранения ошибки было решено возобновить торги с 14:20 мск с учётом необходимого предоставления 15 минут для снятия ранее выставленных заявок.

«Торги на фондовом рынке, денежном рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов проводятся в штатном режиме», - говорится в сообщении.

Ранее индекс Мосбиржи упал после заявления президента США Дональда Трампа о новых масштабных санкциях против российского банковского сектора, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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