Мосбиржа возобновила торги на срочном рынке

Отмечается, что после устранения ошибки было решено возобновить торги с 14:20 мск с учётом необходимого предоставления 15 минут для снятия ранее выставленных заявок.

«Торги на фондовом рынке, денежном рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов проводятся в штатном режиме», - говорится в сообщении.

Ранее индекс Мосбиржи упал после заявления президента США Дональда Трампа о новых масштабных санкциях против российского банковского сектора, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».