В Минэнерго назвали регионы, где могут запретить майнинг

Власти ещё трёх российских регионов обратились с просьбой ввести на их территории запрет на майнинг криптовалют. Об этом РИА Новости заявили в Минэнерго РФ.

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В министерстве уточнили, что речь идёт о северной части Карелии, части районов Хакасии и Пензенской области.

«Полный или частичный запрет, пока не можем уточнить», - заключили в ведомстве.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по инофрмполитике Антон Горелкин заявил о необходимости ввести в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) отдельный код для майнеров криптовалют, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Козырев
ТЕГИ:Минэнерго РФПензенская ОбластьКарелияХакасияКриптовалюта

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