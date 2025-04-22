В Минэнерго назвали регионы, где могут запретить майнинг
Власти ещё трёх российских регионов обратились с просьбой ввести на их территории запрет на майнинг криптовалют. Об этом РИА Новости заявили в Минэнерго РФ.
В министерстве уточнили, что речь идёт о северной части Карелии, части районов Хакасии и Пензенской области.
«Полный или частичный запрет, пока не можем уточнить», - заключили в ведомстве.
Ранее первый замглавы комитета Госдумы по инофрмполитике Антон Горелкин заявил о необходимости ввести в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) отдельный код для майнеров криптовалют, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru