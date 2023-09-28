В Москве на торги выставили земельный участок под капитальное строительство

В Москве на торги по аренде выставили земельный участок площадью 3,6 тысячи под капитальное строительство на юго-западе столицы. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике, Иван Щербаков.

«Победитель аукциона сможет возвести на нём объект спорта и культурно-досуговой деятельности общей площадью до 4,7 тысячи квадратных метров и высотой до четырех этажей», – уточнил глава департамента.

В настоящее время, участок, расположенный на Бартеневской улице, не используется.

Торги пройдут 5 октября на электронной торговой площадке «Росэлторг». Заявку на участие необходимо подать до 2 октября. Для этого понадобятся регистрация на электронной площадке и усиленная квалифицированная электронная подпись. Более подробная информация о выставляемом объекте размещена на Инвестиционном портале столицы.

Москва – город, развивающий предпринимательство. В нём выставляется на торги различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает Инвестиционный портал Москвы. Участвовать в городских торгах, можно не выходя из дома – вся процедура от момента публикации до подписания договора проходит онлайн.

