В Москве на торги выставили здание под открытие спортцентра в Раменках

В Москве на торги выставили трехэтажное здание более двух тысяч квадратных метров под открытие спортивного центра по адресу: улица Мосфильмовская, дом 41, корпус 2. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. По его словам, внутри здания находятся: спортивный зал площадью около 670 квадратных метров, тренажерный зал, а также душевые, санузлы, раздевалки, тренерские и подсобные помещения.

«С победителем торгов подпишут договор на 25 лет. Размер арендной платы определится в ходе открытого аукциона, который пройдет 15 сентября», – уточнил Щербаков.

По словам главы департамента экономической политики и развития города Москвы Марии Багреевой, торги пройдут в рамках совместной программы столичных департамента спорта и департамента экономической политики и развития города, направленной на повышение эффективности управления объектами массового спорта.

«В этом году по этой программе планируется передать частным операторам около 10 объектов Москомспорта», – рассказала Багреева.

Она также добавила, что помещения продолжат работу под управлением новых арендаторов и сохранят свою основную деятельность.

Всего в рамках программы в Москве сейчас проводятся торги на право заключения договора долгосрочной аренды по пяти спортивным объектам.

Москва – город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги различное имущество, среди предложений – здания и помещения под развитие бизнеса, земельные участки под строительство коммерческих объектов, нестационарные торговые объекты в общественных пространствах столицы.

