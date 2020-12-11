В Москве досрочно выполнили годовой план по вводу недвижимости

В Москве досрочно выполнили план по строительству недвижимости. За 11 месяцев этого года было построено более 8,6 млн кв. метров. Об этом рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарёв. По его словам, в том числе, перевыполнен план по вводу жилой недвижимости.

«У нас стояла (задача – прим. ред.) 3,6 миллиона квадратных метров жилья ввести в этом году. В городе уже построено и введено в эксплуатацию, 3,9 миллиона», - рассказал Андрей Бочкарев.

На территориях бывших промзон Москвы построят почти 40 млн кв.м недвижимости

Глава строительного комплекса отметил, что в городе большое внимание уделяется развитию социальной инфраструктуры. С начала года построено 24 объекта образования, 6 объектов культуры, 11 спортивных сооружений, а также 9 новых объектов здравоохранения. Одним из ярких объектов стала инфекционная больница в поселении Вороновское, построенная в рекордно короткие сроки.

«За 34 дня, включая проектирование, изготовление материалов, изделий, закупку оборудования, был построен на 80 тысяч (квадратных – прим. ред.) метров ультрасовременный медицинский комплекс», - отметил Андрей Бочкарев.

Заместитель мэра добавил, что в ближайшие три года за счет городского бюджета в Москве построят еще 4,3 млн квадратных метров недвижимости, включая жильё по программе реновации и более 200 социальных объектов.

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ФОТО: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
ТЕГИ:СтроительствоМоскваНедвижимость
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