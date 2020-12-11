В Москве досрочно выполнили годовой план по вводу недвижимости
В Москве досрочно выполнили план по строительству недвижимости. За 11 месяцев этого года было построено более 8,6 млн кв. метров. Об этом рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарёв. По его словам, в том числе, перевыполнен план по вводу жилой недвижимости.
«У нас стояла (задача – прим. ред.) 3,6 миллиона квадратных метров жилья ввести в этом году. В городе уже построено и введено в эксплуатацию, 3,9 миллиона», - рассказал Андрей Бочкарев.
Глава строительного комплекса отметил, что в городе большое внимание уделяется развитию социальной инфраструктуры. С начала года построено 24 объекта образования, 6 объектов культуры, 11 спортивных сооружений, а также 9 новых объектов здравоохранения. Одним из ярких объектов стала инфекционная больница в поселении Вороновское, построенная в рекордно короткие сроки.
«За 34 дня, включая проектирование, изготовление материалов, изделий, закупку оборудования, был построен на 80 тысяч (квадратных – прим. ред.) метров ультрасовременный медицинский комплекс», - отметил Андрей Бочкарев.
Заместитель мэра добавил, что в ближайшие три года за счет городского бюджета в Москве построят еще 4,3 млн квадратных метров недвижимости, включая жильё по программе реновации и более 200 социальных объектов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,6 млн+28 585 / сут.
Умерли
45 893+613 / сут.
Выздоровели
2,1 млн+26 171 / сут.
- Треть россиян заявили, что они бедные
- В России зарегистрировали экспресс-тесты для выявления антител после прививки от COVID-19
- Белоруссия получит от Еврокомиссии деньги на борьбу с коронавирусом
- Госдума поддержала ввод штрафов за разглашение персональных данных
- Мишустин сообщил о лидерстве России в вакцинации от COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru