В Москве досрочно выполнили годовой план по вводу недвижимости

В Москве досрочно выполнили план по строительству недвижимости. За 11 месяцев этого года было построено более 8,6 млн кв. метров. Об этом рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарёв. По его словам, в том числе, перевыполнен план по вводу жилой недвижимости.

«У нас стояла (задача – прим. ред.) 3,6 миллиона квадратных метров жилья ввести в этом году. В городе уже построено и введено в эксплуатацию, 3,9 миллиона», - рассказал Андрей Бочкарев.