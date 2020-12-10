На территориях бывших промзон Москвы построят почти 40 млн кв.м недвижимости

Почти 40 млн кв.м недвижимости будет возведено на территории бывших промзон Москвы. Для этого столичные власти реорганизуют около 150 площадок, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в ходе выступления на Moscow Urban Forum. По его словам, там можно будет создать около полумиллиона рабочих мест.

Владимир Ефимов подчеркнул, что эти площадки являются огромным градостроительным потенциалом для комплексного развития. Там будет построено не только жилье, но и рабочие места, технопарки и новые производства.



Добавим, ранее правительство Москвы заключило с частным инвестором договор о комплексном развитии части промзоны «Коровино» на севере столицы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что это первое в России соглашение, заключенное по результатам аукциона на комплексное развитие территории промзоны, и второе в Москве в рамках проектов КРТ.

Он отметил, что на учaстке площaдью более 35 гa плaнируется построить объекты промышленного и общественно-делового нaзнaчения, мaксимaльнaя площaдь которых может состaвить более 600 тысяч кв. м. Инвестиции в реоргaнизaцию промзоны плaнируются в рaзмере порядкa 40 млрд рублей.

