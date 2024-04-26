В Люблино строится новый жилой дом по программе реновации

Специалисты приступили к возведению жилого дома для переселения по программе реновации в районе Люблино на юго-востоке столицы. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Сейчас ведется разработка котлована. Ввод объекта в эксплуатацию запланировали на 2026 год», - уточнил глава департамента.

В строящемся жилом доме проектом предусмотрена подземная парковка. По проекту планируются 552 квартиры, из которых семь оборудуют для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, а также установят специальную сантехнику.

Первый этаж сделают нежилым для открытия магазинов, кафе, аптек, пунктов выдачи, салонов красоты, спортклубов, кружков и секций для детей. Новостройка будет состоять из трех отдельно стоящих секций, в каждой из которых установят по четыре современных лифта.

Дом оснастят системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также системой видеонаблюдения.