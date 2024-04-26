В Люблино строится новый жилой дом по программе реновации
Специалисты приступили к возведению жилого дома для переселения по программе реновации в районе Люблино на юго-востоке столицы. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
«Сейчас ведется разработка котлована. Ввод объекта в эксплуатацию запланировали на 2026 год», - уточнил глава департамента.
В строящемся жилом доме проектом предусмотрена подземная парковка. По проекту планируются 552 квартиры, из которых семь оборудуют для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, а также установят специальную сантехнику.
Первый этаж сделают нежилым для открытия магазинов, кафе, аптек, пунктов выдачи, салонов красоты, спортклубов, кружков и секций для детей. Новостройка будет состоять из трех отдельно стоящих секций, в каждой из которых установят по четыре современных лифта.
Дом оснастят системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также системой видеонаблюдения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru