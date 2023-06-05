В Лосиноостровском районе ввели в эксплуатацию по программе реновации жилой дом

В Лосиноостровском районе по адресу улица Шушенская, дом 5 ввели в эксплуатацию новостройку. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

В доме 160 квартир, из них 40 – однокомнатных, 100 – двухкомнатных, и 20 трехкомнатных. Улучшенная отделка полностью соответствует стандартам реновации. Первый этаж нежилой – он отведен под коммерческие проекты, например, магазины, кафе, салоны красоты и так далее. В вестибюле имеется комната для хранения спортивного инвентаря и колясок и кладовка.

Новостройка оснащена лифтами грузоподъемностью 1000 и 400 килограммов. Она также оборудована системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, а также сигнализацией и видеонаблюдением. В каждой квартире стоят счетчики энергоресурсов.

Придомовая территория уже благоустроена и озеленена, отметил Загрутдинов. А во дворе дома установлены детская и спортивная площадки.

