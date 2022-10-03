В Липецкой области за восемь месяцев 2022 года построили 3952 квартиры

Федеральная служба государственной статистики по Липецкой области заявила, что за январь-август 2022 года в регионе были построены 3952 квартиры, сообщает ГТРК Липецк.

В Минстрое заявили о низком спросе на жилье в регионах

В ведомстве отметили, что это на 9,8% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Уточняется, что общая площадь жилых зданий составила 507,6 тысяч квадратных метров, а объём всех работ - 41146,5 миллионов рублей.

Лидером по количеству построенного жилья стал Липецк (33,1%), далее в списке идут Липецкий (21,4%), Грязинский (12,4%) и Добровский (6,1%) районы.

Ранее в госкомпании «Дом.РФ» предложили снизить процент по семейной ипотеке на большие квартиры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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