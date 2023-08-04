В Лианозово снесли первую пятиэтажку по реновации
В московском районе Лианозово завершен демонтаж по программе реновации пятиэтажного жилого дома, жители которого переехали в новостройку по соседству, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, речь идет о доме по адресу: улица Илимская, 5.
«Жители пятиэтажки переехали в соседнюю новостройку на той же улице. На месте снесенной пятиэтажки будет построен новый дом по программе реновации», - отметил Загрутдинов.
При демонтаже этого здания использовали технологии так называемого «умного сноса».
Глава Департамента строительства также сообщил, что с момента старта программы реновации в столице были снесены уже более 250 жилых домов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru