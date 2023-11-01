В Куркино завершается строительство корпуса школы № 1298

В районе Куркино заканчивается строительство нового учебного корпуса на 550 детей, который войдет в состав школы №1298. Работы планируется завершить до конца года. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что в скором времени рабочие приступят к монтажу мебели. Сам корпус будет разделен на три части: школу, дошкольное отделение, а также консультативный психолого-педагогический центр для детей.

Также будет построена котельная для автономного теплоснабжения школы. На территории учебного корпуса появятся игровые площадки для детей дошкольного возраста.

