В Измайлово построят три жилых корпуса по программе реновации

На Сиреневом бульваре в Измайлово в 2024 году введут в эксплуатацию три жилых корпуса для переселения москвичей по программе реновации, сообщил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«Монолитные и фасадные работы завершены, ведется кладка стен и перегородок, монтаж инженерных систем. Строители приступили к черновой отделке», - сказал Загрутдинов.

По его словам, новые здания расположатся по адресу: Сиреневый бульвар, участки 4/7 и 4/7а. Для их жителей построят подземную автостоянку, две детских площадки, спортивную зону и места для отдыха.

В новых домах будет 539 квартир, в числе которых более трехсот «однушек», 146 «двушек», 82 «трешки» и 9 четырехкомнатных.

