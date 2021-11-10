Средняя стоимость аренды квартиры в Москве превысила 90 тысяч рублей

Цена съемной квартиры в Москве осенью текущего года в среднем составила 93 тысячи рублей. Об этом сообщил руководитель проектов развития направления вторичной недвижимости сервиса «Авито Недвижимость» Сергей Хахулин в беседе с «Вечерней Москвой».

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Он отметил, что на двукратный рост цены повлияло резкое увеличение спроса. При этом, по его словам, месячная стоимость съемной квартиры в Подмосковье, по сравнению с прошлым годом, увеличилась на 14%, составив 25 тысяч рублей.

Хахулин подчеркнул, что россияне чаще всего снимают квартиры временно, собираясь купить собственное жилье.

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ФОТО: пресс-служба Ингосстрах
ТЕГИ:АрендаПодмосковьеМоскваНедвижимость
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