Средняя стоимость аренды квартиры в Москве превысила 90 тысяч рублей

Он отметил, что на двукратный рост цены повлияло резкое увеличение спроса. При этом, по его словам, месячная стоимость съемной квартиры в Подмосковье, по сравнению с прошлым годом, увеличилась на 14%, составив 25 тысяч рублей.

Хахулин подчеркнул, что россияне чаще всего снимают квартиры временно, собираясь купить собственное жилье.