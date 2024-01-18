В Алтуфьевском районе по программе реновации построят три жилых корпуса
В Алтуфьевском районе возведут три жилых корпуса переменной этажности для переселения по программе реновации, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
«В настоящее время ведется монтаж монолитных конструкций, кладка стен и перегородок, а также монтаж оконных блоков и фасадные работы», - добавил он.
Фасады зданий выполнят из трехслойных стеновых панелей, облицованных керамическим кирпичом. Входные группы планируют оформить витражным остеклением.
Проект рассчитан на 1373 квартиры. Он позволит расселить 15 старых домов, предоставив жилье 2,7 тысячи москвичей. Первые этажи нового дома останутся нежилыми. В них разместят объекты инфраструктуры, технические помещения и офисные пространства.
Новостройку оснастят системами охраны входа в здание, пожарной сигнализацией и видеонаблюдением. В ходе его реализации проекта также предусмотрено благоустройство придомовой территории. Рядом со зданиями сформируют комфортные кварталы с дворами-парками. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2026 год.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru