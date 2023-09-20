В Академическом районе строят по реновации четыре дома

В Академическом районе строятся два жилых дома площадью 44,8 тысяч квадратных метров. В проекте находятся еще два объекта, рассказал исполняющий обязанности руководителя департамента Москвы Рафик Загрутдинов.

Новостройки будут возведены на улицах Кедрова и Новочеремушкинская.

Первые этажи домов будут отведены под вестибюли, холлы, технические помещения и почтовые ящики. Кроме того, там могут открыться магазины, кафе, салоны красоты и так далее.

В общей сложности в районе квартиры по программе реновации получат жители 17 домов, отметил Загрутдинов.

