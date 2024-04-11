Юрист предупредил о рисках покупки долей в квартире

В 2024 году спрос россиян на покупку долей вырос в четыре раза, обратила внимание юрист. По ее словам, такие сделки совершают в складчину для дальнейшего извлечения прибыли.

Одним из рисков для покупателя Нигматуллина назвала вероятность конфликта с партнером. Она призвала убедиться в надежности человека и заранее оговорить с ним все нюансы сделки.

По словам юриста, проблемы могут создать и супруги партнеров по сделке. Нигматуллина посоветовала заранее оформлять согласие родственников на планируемые сделки с недвижимостью, пишет «Газета.Ru».

Ранее экономисты спрогнозировали рост числа отказов россиянам в ипотеке. По мнению аналитиков, это связано с желанием банков улучшить качество своего кредитного портфеля, передает «Радиоточка НСН».

