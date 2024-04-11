Юрист предупредил о рисках покупки долей в квартире
Приобретение долей в квартирах может нести риски для покупателя, предупредила юрист Ирина Нигматуллина.
В 2024 году спрос россиян на покупку долей вырос в четыре раза, обратила внимание юрист. По ее словам, такие сделки совершают в складчину для дальнейшего извлечения прибыли.
Одним из рисков для покупателя Нигматуллина назвала вероятность конфликта с партнером. Она призвала убедиться в надежности человека и заранее оговорить с ним все нюансы сделки.
По словам юриста, проблемы могут создать и супруги партнеров по сделке. Нигматуллина посоветовала заранее оформлять согласие родственников на планируемые сделки с недвижимостью, пишет «Газета.Ru».
Ранее экономисты спрогнозировали рост числа отказов россиянам в ипотеке. По мнению аналитиков, это связано с желанием банков улучшить качество своего кредитного портфеля, передает «Радиоточка НСН».
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