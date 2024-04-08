Экономист назвал условия востребованности «ипотечных» банковских вкладов
Специальный банковский вклад, предназначенный для накопления первоначального взноса на квартиру в ипотеку, может пользоваться популярностью при нескольких условиях. Об этом рассказал заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости финансового университета при Правительстве РФ Александр Цыганов.
По его словам, для востребованности продукта проценты по такому депозиту должны быть выше, чем по обычным вкладам. Также нужно предусмотреть возможность его пополнения, отметил эксперт.
Кроме того, Цыганов призвал установить повышенные гарантии от Агентства страхования вкладов. В данный момент они составляют 1,4 миллиона рублей.
«А также возможность снятия денег в случае какой-то непредвиденной ситуации — на лечение, на похороны и прочее»,- цитирует экономиста сайт АиФ.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин объявил об увеличении лимитов по IT-ипотеке на 200 миллиардов рублей, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru