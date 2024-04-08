Экономист назвал условия востребованности «ипотечных» банковских вкладов

По его словам, для востребованности продукта проценты по такому депозиту должны быть выше, чем по обычным вкладам. Также нужно предусмотреть возможность его пополнения, отметил эксперт.

Кроме того, Цыганов призвал установить повышенные гарантии от Агентства страхования вкладов. В данный момент они составляют 1,4 миллиона рублей.

«А также возможность снятия денег в случае какой-то непредвиденной ситуации — на лечение, на похороны и прочее»,- цитирует экономиста сайт АиФ.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин объявил об увеличении лимитов по IT-ипотеке на 200 миллиардов рублей, сообщает «Радиоточка НСН».

