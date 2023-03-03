Участники конференции по строительству обсудили перспективы развития отрасли

Урбанисты, проектировщики, социологи, представители федерального и московского Стройкомплексов, а также депутаты Госдумы обсудили нынешнюю ситуацию на рынке недвижимости и перспективы территориального и градостроительного развития России в ходе первого дня деловой программы конференции «Строительная отрасль: планы и перспективы». Встреча проходит в Москве, она продлится со 2 по 3 марта.

Приветствуя участников мероприятия, заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что Стройкомплекс Москвы будет поддерживать высокие, порой рекордные темпы и объемы строительства объектов в 2023 году, хотя это будет непросто.

По его словам, строительная отрасль — основной драйвер экономического роста, имеющий колоссальный мультипликативный эффект. Постоянное возведение новых объектов обеспечивает работой застройщиков и создает миллионы рабочих мест по всей России, добавил Бочкарев.

Директор Департамента комплексного развития территорий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Мария Синичич подчеркнула, что воплощение в жизнь стратегии развития строительства даст возможность успешно преодолевать внешние факторы и резко нарастить темпы российского градостроительного развития.

Синичич добавила, что новая стратегия, которую власти утвердили в конце 2022 года, поставила небывалые по сложности и масштабу задачи, однако их выполнение простимулирует развитие не только строительства, но и российской экономики в целом.

Она отметила, что у государства есть деньги на реализацию данной стратегии, от исполнителей требуется активно и усердно работать над ее выполнением. Синичич признала наличие проблем в импортозамещении и на кадровом рынке, однако подчеркнула, что сейчас принимаются меры для их успешного решения.

По словам зампреда Комитета по экономической политике Госдумы Артема Кирьянова, к строительству должно быть привлечено внимание не только правительства, но и законодательных органов. Он отметил, что, несмотря на высокий уровень устойчивости российской строительной отрасли, в ней есть вопросы, требующие вмешательства законодателей, например, продление программ льготной ипотеки после 2024 года.

Кирьянов добавил, что многие нацпроекты и госпрограммы продолжат работать после 2024 года. По его словам, покупатели недвижимости, изготовители строительных материалов, застройщики и иные субъекты отрасли должны иметь перспективу и адекватный горизонт планирования.

Тем временем глава столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин заявил, что комплексный подход к развитию Новой Москвы обнаружил ряд бесспорных преимуществ как для самих москвичей, так и для экономического развития столицы. По его словам, сегодня здесь возводится удобная социальная, инженерная и транспортная инфраструктура, строятся удобные жилые дома и появляются новые рабочие места для жителей столицы.

Жидкин отметил, что вместе с появлением дорог, инженерных сетей и инфраструктуры инвесторы начинают интересоваться дальнейшим развитием площадки. Всего в развитие Новой Москвы было вложено 3,15 трлн рублей, а до конца 2023 года ожидаются дополнительные инвестиции на 850 млрд рублей. Жидкин добавил, что в основном это частные вложения.

Отмечается, что 3 марта в рамках конференции состоятся практические семинары. Они будут посвящены поддержанию баланса интересов представителей строительной отрасли и потенциальных покупателей недвижимости, а также путей развития и формирования агломерационных связей.

Стратегический партнер конференции — ГК «Мосинжпроект», генеральный партнер — ГБУ «ГлавАПУ», официальный партнер — ГАУ «Институт Генплана Москвы».

