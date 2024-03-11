Турция возглавила рейтинг популярных у россиян стран для покупки жилья, сообщили аналитики инвестиционной компании Edeluxe, передает «Лента.ру».

Запросы по поводу местной недвижимости в январе-феврале составили больше 40% среди всех запросов по покупке иностранной недвижимости. На втором месте оказался Таиланд, там присматриваются к жилью 17% россиян.

Также россияне активно узнают нюансы покупки недвижимости в Грузии, на эту страну в начале года пришлось 13% запросов.