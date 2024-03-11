Турция возглавила рейтинг популярных у россиян стран для покупки жилья
Турция возглавила рейтинг популярных у россиян стран для покупки жилья, сообщили аналитики инвестиционной компании Edeluxe, передает «Лента.ру».
Запросы по поводу местной недвижимости в январе-феврале составили больше 40% среди всех запросов по покупке иностранной недвижимости. На втором месте оказался Таиланд, там присматриваются к жилью 17% россиян.
Также россияне активно узнают нюансы покупки недвижимости в Грузии, на эту страну в начале года пришлось 13% запросов.
До этого эксперты агентства Ageeva Real Estate сообщили, что спрос россиян на недвижимость в Объединенных Арабский Эмиратах (ОАЭ) в декабре 2023 года вырос на 12,2%. В то же время отмечается, что граждане России приобретают жилье в ОАЭ реже, чем в 2022 году. С января по декабрь 2023 года спрос в целом снизился на 24,7%.
По словам основателя агентства недвижимости Ageeva Real Estate Татьяны Агеевой, россияне все чаще обращают внимание на альтернативные варианты в Абу-Даби, что объясняется более доступной стоимостью недвижимости, передает Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
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