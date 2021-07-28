ЦБ РФ ужесточит регулирование выдачи ипотечных займов
Центробанк России с августа ужесточает регулирование выдачи ипотечных займов с первоначальным взносом в пределах 15-20 процентов от стоимости жилья, сообщает РИА Новости.
Регулятор решил повысить надбавки к коэффициентам риска по выдаваемым с первого августа жилищным кредитам до 50-100 процентных пунктов в зависимости от долговой нагрузки заемщика. Это связано с ростом доли ссуд с небольшим первым взносом в выдачах на первичном рынке с 24 процентов во втором квартале 2020 года до 45 процентов в первом квартале 2021 года, а на вторичном рынке — с 30 процентов до 33 процентов соответственно.
Повышенные надбавки призваны снизить стимулы финансовых организаций наращивать кредитование с помощью выдачи россиянам ипотеки с низким первоначальным взносом.
Ставки по ипотеке в России для граждан, которые не входят в число участников льготных программ могут превысить 10% к концу года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора Национального рейтингового агентства (НРА) Алину Розенцвет.
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