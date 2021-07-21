В Москве зарегистрировали рекордное количество договоров по ипотеке

Столичное управление Росреестра во втором квартале текущего года зарегистрировало 33 537 ипотечных договоров. Это в 1,3 раза больше, чем было в январе-марте - 26 534. В июне в столице было оформлено 10 731 договоров ипотечного кредитования, что на 9% процентов больше, чем в мае.



«Драйвером рекордного роста объемов и количества ипотечных договоров в Москве стала программа льготного ипотечного кредитования на покупку нового жилья. За первое полугодие 2021 года в столице выдано 33,1 тысяча льготных ипотечных кредитов общим объемом 208,3 миллиардов рублей», - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



Он отметил, что в июне в Москве было выдано семь тысяч льготных ипотечных кредитов на общую сумму 46,9 миллиарда рублей. Это рекордный показатель за все время действия льготной программы - с апреля 2020 года. На столицу приходится больше четверти (27,6%) от всех льготных кредитов на ипотеку, выданных в России.



По словам руководителя Управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, по итогам первого полугодия зафиксировано показательное число сделок на рынке жилой недвижимости - более 60 тысяч регистраций. «Это первый случай за все годы статистических наблюдений, когда в первые шесть месяцев года достигнут такой внушительный объем», - отметил он.



Всего за первые полгода в столице был зарегистрирован 60071 договор по ипотеке, что на 57% больше, чем год назад и на 42% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

