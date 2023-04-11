ЦБ ограничит ипотеку с экстремально низкими ставками

ЦБ дестимулирует выдачу жилищных займов, полная стоимость которых значительно ниже рыночного уровня, говорится в заявлении. Решение вступит в силу с 30 мая 2023 года.

Регулятор вновь выступил против так называемой ипотеки от застройщика. Ставки по ним существенно ниже рыночных - вплоть до 0,1%.

Уменьшение ставки достигается за счет увеличения цены приобретаемой недвижимости на 20-30%. Разницу девелопер платит банку в виде комиссии.

Вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко назвала тренд на выдачу чиновникам льготной ипотеки со сниженной ставкой «золотыми наручниками», передает «Радиоточка НСН».

