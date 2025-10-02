Тройка лидеров застройщиков России изменилась по итогам сентября

В топ-3 крупнейших по объемам строительства застройщиков жилья России произошли перемены. Первые две позиции остались неизменные, а третью строчку к началу октября впервые заняла компания DOGMA. Согласно данным наш.дом.рф, по итогам сентября общая площадь жилого строительства девелопера составила 2,37 млн кв. м.

Такой результат был достигнут благодаря реализации масштабных жилых проектов в Калуге, Краснодаре, Новороссийске, Омске и городах Московской области. Девелопер также анонсировал выход на рынок Ростова-на-Дону и Москвы, а также ведет работу по реализации проекта в Ленинградской области. В текущем году компания компания успешно дополнила продуктовую линейку и вывела проекты бизнес-класса, демонстрируя способность гибко реагировать на запросы потребителей и усиливать свое присутствие в разных сегментах рынка недвижимости.

Президент DOGMA Денис Морозов подчеркнул, что фокус компания сделала на комплексное развитие территорий.

«Мы реализуем проекты с социальной инфраструктурой и современными сервисами для жителей. Текущий проектный портфель в 2,6 млн кв. м – это долгосрочная программа развития компании, в рамках которой мы концентрируемся на качестве продукта, операционной эффективности и внедрении IT-решений. Эта стратегия позволит нам сохранить лидерские позиции и заложить основу для будущего роста», – отметил Морозов.

За 13 лет успешной работы компания построила 2 млн кв. м жилья. Еще 2,6 млн кв. м – на стадии возведения. На сегодняшний день сданы в эксплуатацию 96 многоквартирных домов в Краснодаре и Новороссийске, еще 11 масштабных объектов в пяти регионах РФ находятся в стадии реализации.

