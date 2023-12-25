Три жилых корпуса построят по реновации в районе Фили-Давыдково
В районе Фили-Давыдково в 2024 году возведут три жилых корпуса для переселения по программе реновации, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
«В настоящее время ведутся работы по устройству монолитных конструкций подземной части здания», - добавил он.
Здания переменной этажности построят по индивидуальному проекту. Новый дом рассчитан на 302 квартиры. Готовая отделка в них будет полностью соответствовать стандартам реновации.
Под территорией внутреннего дворового пространства появится подземная одноуровневая автостоянка. В корпусах установят современные грузопассажирские лифты. Также новостройку оснастят системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре и видеонаблюдением.
Дополнительно в рамках реализации проекта благоустроят придомовую территорию. Во дворе появится детская. Любителям уличного спорта станут доступны новые тренажеры.
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