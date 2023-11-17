Третий квартал ЖК «Остров» получил премию PROESTATE & TOBY Awards 2023
Третий квартал флагманского проекта компании «Донстрой» «Остров» стал лауреатом ежегодной международной премии в сфере девелопмента PROESTATE & TOBY Awards 2023. Он победил в номинации «Успешный старт».
Общая площадь трех корпусов на 188 квартир в премиальном квартале «Острова» составит более 47 тыс. кв. м. Клубные особняки в духе классической городской усадьбы расположатся на границе природоохранной зоны. Особый шарм кварталу придаст крытая галерея со стеклянной крышей. Комфортно провести время на свежем воздухе можно будет в лаунж-зонах с мебелью с подогревом и подсветкой, столиками и портами для зарядки гаджетов. «Остров» станет первым жилым комплексом в России с сетью 5G.
Жители получат доступ к инновационной технологии «Свободные руки», объединяющую систему контроля управления доступом, калитки и двери с электроприводом, а также «умные лифты». После идентификации все двери на пути следования автоматически откроются, лифт поднимется на нужный этаж.
Пешеходные тропинки на территории квартала будут подогреваться инновационной системой водяного отопления, а территория перед входом - электрическим обогревом. Подсистема дренажа направит воду от растаявшего снега в ливневую канализацию, что позволит отказаться от использования реагентов.
Дома третьего квартала будут обладать высочайшим А+ классом энергоэффективности. Во дворе, паркинге, входных и лифтовых холлах предусмотрена система видеонаблюдения.
В квартирах третьего «Острова» можно будет устанавливать камины, есть проекты с террасами, окном в ванной, увеличенной высотой потолков до 4-х метров и пентхаусы.
PROESTATE & TOBY Awards — единственная международная премия в сфере девелопмента, оценивающая компании и проекты в России.
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