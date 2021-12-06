Только в четверти проектов бизнес-класса продаются квартиры с террасами
По данным аналитиков Sminex, всего в 53% домов бизнес-класса, которые вышли на рынок в 2020-2021 годах, предусмотрены лоты с террасами, а продажи таких квартир сейчас идут лишь в 11 из 47 новых проектов.
Всего в данном сегменте рынка предлагается 77 лотов с террасами общей площадью 8 тыс. кв. м, 38 из которых — в доме «Достижение». Количество пентхаусов с террасами значительно превышает предложение обычных квартир с аналогичной опцией: 48 против 29. Квартира с террасой дороже такого же лота без террасы на 9%; пентхаус с террасой — на 38%, чем пентхаус без нее.
В доме «Достижение» представлено 33 пентхауса с террасами и дровяными каминами, а также пять квартир на втором этаже с выходом на террасу из гостиной или спальни. Минимальный размер террасы составляет 6 кв. м, максимальный — 70 кв. м.
По оценке директора по продажам Sminex Ивана Обухова, предложение квартир с террасами в бизнес-классе сегодня ограничено, тогда как в выдающемся доме «Достижение» покупателям предлагается большое разнообразие лотов такого формата.
«Создавая комфортную среду, мы учли запрос клиентов на приватные пространства на открытом воздухе. Здесь они получают ощущение загородной жизни и могут наслаждаться фантастическими видами бескрайних парков. Функциональное назначение террас в «Достижении» ограничивается только фантазией: здесь можно провести семейный ужин, разбить собственный сад, организовать рабочий кабинет или устроить вечеринку», — отметил Иван Обухов.
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