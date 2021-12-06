Только в четверти проектов бизнес-класса продаются квартиры с террасами

По данным аналитиков Sminex, всего в 53% домов бизнес-класса, которые вышли на рынок в 2020-2021 годах, предусмотрены лоты с террасами, а продажи таких квартир сейчас идут лишь в 11 из 47 новых проектов.

Всего в данном сегменте рынка предлагается 77 лотов с террасами общей площадью 8 тыс. кв. м, 38 из которых — в доме «Достижение». Количество пентхаусов с террасами значительно превышает предложение обычных квартир с аналогичной опцией: 48 против 29. Квартира с террасой дороже такого же лота без террасы на 9%; пентхаус с террасой — на 38%, чем пентхаус без нее.