Донстрой вошел в рейтинг РБК 500: выручка компании превысила 129 млрд руб
Выручка одного из крупнейших столичных застройщиков за прошлый год составила 129,4 млрд. руб. В общем рейтинге РБК 500 девелопер занял 114 место. Ранее Донстрой вошел в два рейтинга журнала Forbes, возглавив гонку среди крупнейших девелоперов жилья бизнес-класса России и заняв 83 место в ежегодном рейтинге 200 крупнейших частных компаний страны.
Донстрой является ведущей девелоперской компанией Москвы в высших сегментах жилой недвижимости. Так проекты «Остров» в Мневниковской пойме и «Символ» в Лефортово стали лидерами продаж по итогам 9 месяцев 2021 года, а жилой комплекс «Событие» в Раменках занял 6 место в топ-10. Донстрой находится на 2 месте по количеству заключенных договоров долевого участия (ДДУ) в Москве.
Сегодня девелопер реализует 4 масштабных проекта комплексного освоения территорий в Москве общей площадью 5,35 млн кв. м. Это жилой комплекс «Символ» в Лефортово (1,7 млн кв. м), новый проект компании «Остров» в Мневниках (1,55 млн кв. м), три жилых комплекса «Река», «Огни» и «Событие» в Раменках (1,35 млн кв. м) и «Сердце Столицы» в районе Хорошево-Мневники (814 тыс. кв. м).
В новом рейтинге РБК 500 представлено 16 застройщиков, выручка которых превысила 1,5 трлн. руб. Среди девелоперов Донстрой занял 4 место. В целом «Девелопмент и строительство» занимает 13-е место среди отраслей по размеру выручки за 2020 год.
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