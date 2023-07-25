Строительство дома по реновации началось в Измайлово

В столичном районе Измайлово началось строительство жилого дома по программе реновации, сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, в настоящий момент специалисты уже начали работы по разработке котлована. Загрутдинов уточнил, что сдать готовую новостройку планируется в 2024 году.

Согласно проекту, многоэтажка будет состоять из двух секций. На -1 этаже запланировано размещение парковки для автомобилей жителей дома. В новостройке будет 210 квартир, 105 из которых – однокомнатные, 90 – двухкомнатные, а 15 – трехкомнатные. Жилые квартиры будут начинаться со второго этажа дома, а на первых нежилых этажах разместятся объекты инфраструктуры, офисы и технические помещений для обслуживания жилых домов. Также на первых этажах могут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортивные клубы, кружки и секции для детей.

Дворы новостройки благоустроят, оснастят двумя игровыми площадками и тренажерами для занятия спортом.



