Строительство дома по программе реновации началось в районе Нижегородский, уже ведется разработка котлована. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что дом находится на шоссе Фрезер, владение 17, строение 1, 2. По словам Загрутдинова, дом планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году.

Так, всего в жилом доме будет три корпуса и подземная автостоянка. Фасады здания будут вентилируемыми и облицованы декоративными плитами. Кроме того, на фасадах будут установлены металлические корзины под кондиционеры. Входные группы оформят витражным остеклением.

Всего в жилом доме расположится 413 квартир, из которых девять оборудуют для маломобильных граждан. Таким образом, в них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, а также установят специализированную сантехнику.

Отмечается, что в вестибюле жилой части будет находиться комната для хранения колясок и велосипедов, кладовая для уборочного инвентаря, а также почтовые ящики. Также дом будет иметь грузопассажирские лифты. Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже будут в один уровень с поверхностью земли, чтобы маломобильные жильцы могли с комфортом попасть в подъезд. Подчеркивается, что придомовая территория будет благоустроена, также у дома появятся детская и спортивные площадки.

