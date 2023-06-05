Строители заканчивают благоустройство территории детского сада на севере Москвы
Строители заканчивают благоустройство территории детсада в районе Хорошевский (САО) по адресу: Хорошевское шоссе, владение 38А. При отделке фасада трехэтажного здания использованы кирпичи натуральных оттенков темно-коричневого и красного цветов. В ближайшее время в здании установят мебель и оборудование. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Детский сад рассчитан на 125 детей, которые смогут обучаться в пяти группах: по одной для детей младшего, среднего и старшего возрастов, а также предусмотрены две группы для детей подготовительного возраста. Все они будут организованы отдельными блоками, в каждом из которых предусмотрены спальни, буфетные, игровые и раздевалки.
Также в детсаду разместятся физкультурный и музыкальный залы, методические помещения, кружковая и медицинский блок с кабинетами логопеда и психолога.
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