Строители заканчивают благоустройство территории детского сада на севере Москвы

Строители заканчивают благоустройство территории детсада в районе Хорошевский (САО) по адресу: Хорошевское шоссе, владение 38А. При отделке фасада трехэтажного здания использованы кирпичи натуральных оттенков темно-коричневого и красного цветов. В ближайшее время в здании установят мебель и оборудование. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Детский сад рассчитан на 125 детей, которые смогут обучаться в пяти группах: по одной для детей младшего, среднего и старшего возрастов, а также предусмотрены две группы для детей подготовительного возраста. Все они будут организованы отдельными блоками, в каждом из которых предусмотрены спальни, буфетные, игровые и раздевалки.

Также в детсаду разместятся физкультурный и музыкальный залы, методические помещения, кружковая и медицинский блок с кабинетами логопеда и психолога.

