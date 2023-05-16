Строители возведут 19 новых домов по программе реновации в ЮЗАО

Строители возводят 12 зданий и проектируют семь жилых домов в рамках программы реновации в ЮЗАО Москвы. Помимо этого, округ занимает одну из лидирующих позиций по количеству снесенных ветхих жилых строений: 30 домов с начала действия программы, из них 11 — с начала 2023 года. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов в ходе пресс-тура.

Отмечается, что готовая улучшенная отделка во всех новых домах отвечает столичным стандартам реновации. Первые этажи зданий будут нежилыми. На них расположатся вестибюли, лифтовые холлы, кладовые для уборочного инвентаря, комнаты дежурного, почтовые ящики и технические помещения. Кроме того, здесь откроются кафе, магазины, спортклубы, салоны красоты, а также секции и кружки для юных москвичей.

Загрутдинов отметил, что за время действия программы реновации в ЮЗАО построили 32 дома, в которых находятся более 6000 квартир. Всего новые квартиры получат жители 520 домов на юго-западе Москвы.

