Спрос на новостройки в Москве упал почти на 13%

«Однако покупательская активность просела лишь по сравнению с рекордным 2023 годом. В свою очередь, относительно 2022 года спрос вырос на 19,4%, 2021 года — на 3%, 2020 года — на 20,2%. В массовом сегменте в 2024 году совершено 28,6 тысячи сделок по ДДУ (-31,1% год к году), в бизнес-классе — 24,9 тысячи сделок (-3,1%), в премиум-классе — 6,2 тысячи сделок (+31,9%), в элитном сегменте — 632 сделки (+88,1%), в Новой Москве — 26,4 тысячи сделок (-2,9%)», - сказал Сырцов в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, особенно сильно просел спрос в массовом сегменте, который больше зависит от ипотеки.

Ранее почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев рассказал «Радиоточке НСН», что стоимость аренды квартир в первой половине 2025 года должна стабилизироваться, а все дальнейшие изменения зависят от ключевой ставки Центробанка и уровня инфляции.

