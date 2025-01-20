Спрос на новостройки в Москве упал почти на 13%
В 2024 году было заключено 86,8 тысяч договоров долевого участия (ДДУ) на покупку строящегося жиль в Москве, что на 12,7% меньше, чем годом ранее, заявил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.
«Однако покупательская активность просела лишь по сравнению с рекордным 2023 годом. В свою очередь, относительно 2022 года спрос вырос на 19,4%, 2021 года — на 3%, 2020 года — на 20,2%. В массовом сегменте в 2024 году совершено 28,6 тысячи сделок по ДДУ (-31,1% год к году), в бизнес-классе — 24,9 тысячи сделок (-3,1%), в премиум-классе — 6,2 тысячи сделок (+31,9%), в элитном сегменте — 632 сделки (+88,1%), в Новой Москве — 26,4 тысячи сделок (-2,9%)», - сказал Сырцов в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, особенно сильно просел спрос в массовом сегменте, который больше зависит от ипотеки.
Ранее почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев рассказал «Радиоточке НСН», что стоимость аренды квартир в первой половине 2025 года должна стабилизироваться, а все дальнейшие изменения зависят от ключевой ставки Центробанка и уровня инфляции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru