Собянин: Вторая волна реновации в Москве - «еще круче и больше»

«Везде либо проектирование, либо строительство для того, чтобы мощно войти в первую волну, построить — и потом уже переходить на вторую волну, когда первая часть горожан переселится по программе реновации в стартовые дома и рядом будут снесены старые дома — и там будет, на этих площадках, уже вторая волна, которая будет ещё круче и больше, чем первая», — цитирует РИА Новости Собянина.

Напомним, программа реновации в Москве включает жилой фонд, пришедший в негодность с 1 января 2012-го по 1 января 2017 года. Собственники квартир, определенных под снос, могут получить равнозначное новое жилье или компенсацию, исходя из рыночной стоимости старой жилплощади.

