Собянин: В этом году в Москве отремонтируют 56 спортивных объектов

В 2024 году в Москве продолжится ремонт спортивных объектов, написал в своем Telegram-канале мэр Сергей Собянин.

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Работы пройдут на 56 объектах, уточнил градоначальник. По его словам, комплексно отремонтируют 16 спортивных центров.

Собянин напомнил, что в 2023 году отремонтировали 52 спортивных центра. В их числе крупнейший в Европе конноспортивный комплекс «Битца», стадион «Авангард» с футбольным полем, катком и лыжной базой.

Также Собянин сообщил о завершении модернизации стадиона «Десна» в Первомайском. Обновлены спортивные комплексы на улицах 16-я Парковая и Габричевского.

Ранее Собянин заявил, что до конца 2024 года в Москве построят 13 спортивных объектов.

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
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