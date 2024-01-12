Собянин: В 2024 году в Москве по реновации введут около 2 млн «квадратов» жилья

Отмечается, что в планах на 2024 год ввести свыше 1,5 млн квадратных метров нового жилья, а также начать переселение более 50 тысяч жителей домов. Мэр указал, что через три – четыре года планируется переселять порядка 80 тысяч человек в год.

Так, Собянин назвал такую задачу крайне сложной и требующей гигантских ресурсов. При этом он выразил уверенность, что она будет выполнена. Кроме того, Сергей Собянин напомнил, что, как правило, дома по реновации являются одними из лучших в своих районах по архитектурным решениям, а также по планировке и качеству выполненных работ.

