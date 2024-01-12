Собянин: В 2024 году в Москве по реновации введут около 2 млн «квадратов» жилья
Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте рассказал о планах развития программы реновации в столице на текущий год.
Отмечается, что в планах на 2024 год ввести свыше 1,5 млн квадратных метров нового жилья, а также начать переселение более 50 тысяч жителей домов. Мэр указал, что через три – четыре года планируется переселять порядка 80 тысяч человек в год.
Так, Собянин назвал такую задачу крайне сложной и требующей гигантских ресурсов. При этом он выразил уверенность, что она будет выполнена. Кроме того, Сергей Собянин напомнил, что, как правило, дома по реновации являются одними из лучших в своих районах по архитектурным решениям, а также по планировке и качеству выполненных работ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru