Собянин рассказал о переселении 150 тысяч москвичей по программе реновации
Программа реновации позволила переселить 150 тысяч жителей Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Он встретился с семьей сварщика Владимира Потанина, ставшего 150-тысячным москвичом, переселяемым по реновации. Поздравив с новосельем в районе Коньково, Собянин подарил сертификаты на машиноместо и на приобретение кухни.
«Дома качественные. Надеюсь, комфортные. Так что поздравляю вас с новосельем», – добавил он.
По словам мэра, объем жилья, построенного по программе, позволит расселить тысячу пятиэтажек. Реновация продвигается в соответствии с графиком.
Шестисекционный дом, в который переселяется семья Потаниных, состоит из двух отдельно стоящих корпусов и построен по индивидуальному проекту. В новостройке расположено 418 квартир. Переезд в дом проводится с 11 января 2024 года.
В общей сложности в районе Коньково в реновацию включен 41 жилой дом. На данный момент завершается первый этап реализации программы, в рамках которого расселяется 18 домов. В новые квартиры уже переселились 2,4 тысячи человек.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЦИК разослал приглашения для наблюдения на выборах президента России
- Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении двух авиационных ракет Mald
- В Москве полиция задержала с наркотиками актера из сериала «Склифосовский»
- Суд арестовал Удальцова по делу об оправдании терроризма
- Медведев провел аналогию между визитом в Киев Сунака и обстрелом Белгорода
- На CES 2024 представили самую «умную» и дорогую крышку для унитаза
- Очередной украинский беспилотник был уничтожен над Белгородской областью
- На заброшенной даче Сталина в Подмосковье нашли тела двух мужчин
- ВОЗ: Больница «Аш-Шифа» в Газе частично возобновила работу
- Киркоров пожертвовал белгородскому фонду помощи детям с аутизмом 5 млн рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru