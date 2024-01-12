Собянин рассказал о переселении 150 тысяч москвичей по программе реновации

Программа реновации позволила переселить 150 тысяч жителей Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он встретился с семьей сварщика Владимира Потанина, ставшего 150-тысячным москвичом, переселяемым по реновации. Поздравив с новосельем в районе Коньково, Собянин подарил сертификаты на машиноместо и на приобретение кухни.

«Дома качественные. Надеюсь, комфортные. Так что поздравляю вас с новосельем», – добавил он.

По словам мэра, объем жилья, построенного по программе, позволит расселить тысячу пятиэтажек. Реновация продвигается в соответствии с графиком.

Шестисекционный дом, в который переселяется семья Потаниных, состоит из двух отдельно стоящих корпусов и построен по индивидуальному проекту. В новостройке расположено 418 квартир. Переезд в дом проводится с 11 января 2024 года.

В общей сложности в районе Коньково в реновацию включен 41 жилой дом. На данный момент завершается первый этап реализации программы, в рамках которого расселяется 18 домов. В новые квартиры уже переселились 2,4 тысячи человек.

