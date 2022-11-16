Собянин утвердил проект планировки нового жилого квартала в Зюзине
Проект планировки нового жилого квартала по программе реновации в столичном районе Зюзино утвержден. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Согласован проект площадью 6,76 га, территория находится вблизи станции метро «Нахимовский проспект» на юго-западе города. Сейчас большую ее часть занимают автосервисы, сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.
Планируется, что там будет построен современный жилой квартал для переселения жителей по программе реновации. Общая площадь застройки составит 144 тыс. кв. м, включая детский сад.
Будут проложены сети коммуникаций, построены распределительно-трансформаторный пункт и трансформаторные подстанции.
На территории нового жилого квартала смогут проживать свыше 3 тыс. человек.
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