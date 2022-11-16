Собянин утвердил проект планировки нового жилого квартала в Зюзине

Проект планировки нового жилого квартала по программе реновации в столичном районе Зюзино утвержден. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Согласован проект площадью 6,76 га, территория находится вблизи станции метро «Нахимовский проспект» на юго-западе города. Сейчас большую ее часть занимают автосервисы, сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

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Планируется, что там будет построен современный жилой квартал для переселения жителей по программе реновации. Общая площадь застройки составит 144 тыс. кв. м, включая детский сад.

Будут проложены сети коммуникаций, построены распределительно-трансформаторный пункт и трансформаторные подстанции.

На территории нового жилого квартала смогут проживать свыше 3 тыс. человек.

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ФОТО: Пресс-служба Стройкомплекса Москвы
ТЕГИ:НедвижимостьМосква
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