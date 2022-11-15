Вице-мэр Ефимов: Москва объявит пять аукционов по комплексному развитию территорий

Москва объявит пять аукционов по комплексному развитию территорий до конца 2022 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, на реорганизацию будет выделено 105 миллиардов рублей, площадь участков составляет более 85 гектаров.

«А в городской бюджет будет ежегодно поступать свыше 5,2 миллиарда рублей. Эти проекты дадут городу около 16 тысяч новых рабочих мест», – рассказал Ефимов.

Реорганизация коснется бывших промзон «Северянин», «Вагоноремонт», «Кусковская улица» и «Алтуфьевское шоссе», а также «Красный строитель».

Со своей стороны, министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман отметил, что в рамках проектов будет построено более 1,1 миллиона квадратных метров недвижимости - технопарк, фармацевтическое производство, кафе, магазины и офисы, ФОК с бассейном и катком, детский сад школа, жилье для программы реновации.

