Вице-мэр Ефимов: Москва объявит пять аукционов по комплексному развитию территорий
Москва объявит пять аукционов по комплексному развитию территорий до конца 2022 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, на реорганизацию будет выделено 105 миллиардов рублей, площадь участков составляет более 85 гектаров.
«А в городской бюджет будет ежегодно поступать свыше 5,2 миллиарда рублей. Эти проекты дадут городу около 16 тысяч новых рабочих мест», – рассказал Ефимов.
Реорганизация коснется бывших промзон «Северянин», «Вагоноремонт», «Кусковская улица» и «Алтуфьевское шоссе», а также «Красный строитель».
Со своей стороны, министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман отметил, что в рамках проектов будет построено более 1,1 миллиона квадратных метров недвижимости - технопарк, фармацевтическое производство, кафе, магазины и офисы, ФОК с бассейном и катком, детский сад школа, жилье для программы реновации.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 431 / сут.
Умерли
391 тыс.+64 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+6 354 / сут.
- Полковник армии США в отставке заявил, что ЕС устал помогать Украине
- СМИ: Минфин заявил о распространении льготной ипотеки на жителей новых регионов
- Аналитик заявил о риске колебаний курса рубля до конца года
- СМИ: В аэропортах Москвы ввели повышенный уровень террористической угрозы
- Трамп официально объявил о решении участвовать в выборах президента США
- Вильфанд предупредил москвичей о «январских» морозах
- Финансист: облигации более выгодным вложением средств, чем вклады
- Байден назвал маловероятным, что упавшая в Польше ракета была запущена из России
- На Камчатке задержали обвиняемого в гибели восьми туристов гида
- СМИ: пожар в Стамбуле произошел после нескольких взрывов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru