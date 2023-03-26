Собянин: С начала программы реновации в эксплуатацию введено более 58 тыс квартир
Столичная программа реновации предполагает не только строительство жилья, но и благоустройство. В столице разобьют около 2 тыс. га новых парков, скверов и дворов, сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
«Около 2 тыс. га новых парков, скверов и дворов благоустроим по этой программе», - подчеркнул Собянин.
По его словам, планируется построить восемьновых очистных сооружений, также будут обновлять больше 5,5 тыс. км инженерных сетей, почти 1,8 тыс. км сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, ливневой канализации.
В рамках программы реновации в Москве ввели в эксплуатацию более 58 тыс. квартир. В 2022 году свыше 37 тысяч человек получили новое жилье.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+10 940 / сут.
Умерли
397 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+9 899 / сут.
- В Германии возмутились решением о размещении ядерного оружия РФ в Белоруссии
- Путин раскрыл причины доставки оружия ВСУ к линии соприкосновения
- СМИ: Росстат фиксирует увеличение продолжительности жизни в России на 2,66 года
- Путин опроверг опасность союза России и КНР для Запада
- В России госпитализировали 778 человек с коронавирусом за сутки
- В Запорожской области житель устроил самосуд над военными ВСУ
- СМИ: ЧВК «Вагнер» взяла под контроль территорию АЗОМа в Артемовске
- В Японии назвали причину размещения российского ядерного оружия в Белоруссии
- На Урале в ДТП с грузовиком погибли пять человек
- Огромный астероид пролетел между Луной и Землей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru