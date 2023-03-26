Собянин: С начала программы реновации в эксплуатацию введено более 58 тыс квартир

«Около 2 тыс. га новых парков, скверов и дворов благоустроим по этой программе», - подчеркнул Собянин.

По его словам, планируется построить восемьновых очистных сооружений, также будут обновлять больше 5,5 тыс. км инженерных сетей, почти 1,8 тыс. км сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, ливневой канализации.

В рамках программы реновации в Москве ввели в эксплуатацию более 58 тыс. квартир. В 2022 году свыше 37 тысяч человек получили новое жилье.

