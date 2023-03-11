Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры ТиНАО
В ТиНАО за счет инвесторов построят восемь школ и 14 детских садов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин рассказал о строительстве детсадов и школ благодаря проектам комплексного развития территорий
Власти Москвы осознают потребность молодых семей, которые живут в ТиНАО, в детских садах и школах. Для этого в районе возводят социальные объекты.
«За счет внебюджетных источников финансирования в ТиНАО до конца года построим восемь школ и 14 детских садов. Все проекты индивидуальные и соответствуют требованиям безопасности, экологичности, безбарьерной среды. Они создадут в округах тысячи мест для учащихся», - подчеркнул Сергей Собянин.
Только в поселении Сосенском организуют восемь детских садов на 1 тыс. 740 мест в 2024 году, уточнил Собянин.
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