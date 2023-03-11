Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры ТиНАО

В ТиНАО за счет инвесторов построят восемь школ и 14 детских садов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин рассказал о строительстве детсадов и школ благодаря проектам комплексного развития территорий

Власти Москвы осознают потребность молодых семей, которые живут в ТиНАО, в детских садах и школах. Для этого в районе возводят социальные объекты.

«За счет внебюджетных источников финансирования в ТиНАО до конца года построим восемь школ и 14 детских садов. Все проекты индивидуальные и соответствуют требованиям безопасности, экологичности, безбарьерной среды. Они создадут в округах тысячи мест для учащихся», - подчеркнул Сергей Собянин.

Только в поселении Сосенском организуют восемь детских садов на 1 тыс. 740 мест в 2024 году, уточнил Собянин.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Департамент строительства Москвы
ТЕГИ:СобянинМоскваДетский СадШколы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры