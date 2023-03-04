Собянин рассказал о строительстве детсадов и школ благодаря проектам комплексного развития территорий

Более 20 школ и детских садов построят в Москве по проектам комплексного развития территорий (КРТ). Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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«Больше 20 новых школ и детских садов откроется в Москве благодаря проектам комплексного развития территорий», - отметил мэр столицы.

По его словам, на месте бывших промзон строят жилье и социальные объекты, создают рабочие места.

Такие планы существуют по развитию районов Отрадное, Бабушкинский и Ярославский. Там возведут три школы для 1,37 тыс. учащихся и три детских сада для 650 воспитанников. Также в Войковском и Головинском районах возведут три школы для 2,5 тыс. учащихся и четыре детских сада для 950 воспитанников. Еще в трех новых школах смогут учиться 1,5 тысячи учеников из районов Кунцево, Зюзино, Щукино, Москоречье-Сабурово, Соколиная Гора и Рязанский. А для местных малышей построят пять детских садов на 1,2 тысячи мест.

На реализацию 25 проектов КРТ площадью больше 366 га запланировано потратить около 705 млрд рублей инвестиций.

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
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