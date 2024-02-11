Собянин рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году

Также в столичных домах заменят 2642 лифта, пишет Агентство городских новостей «Москва».

С 2015 года по программе капитального ремонта привели в порядок 13,9 тысячи зданий. Заменено 45,2 тысячи лифтов.

В прошлом году в Москве капитально отремонтировали 2309 зданий и заменили 3866 лифтов.

Ранее Собянин сообщил, что с 2018 года в 148 детских школах искусств выполнили текущий ремонт, капитальный прошел в 33 учреждениях. Специалисты обновили кровлю, входные группы, фасады, коммуникации и помещения.

