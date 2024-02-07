Собянин: На северо-востоке и юге Москвы открылись две новые поликлиники
Две поликлиники открылись в январе 2024 года на северо-востоке и юге Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«На ул. Ленская, д. 21а работают филиалы поликлиники №218 и детской поликлиники №11. На ул. Автозаводская, д. 23, стр. 177 – новые филиалы поликлиники №67 и детской поликлиники №61», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Помощь в медучреждениях получают свыше 90 тысяч жителей Бабушкинского и Даниловского районов, 17 тысяч из них — дети.
Собянин подчеркнул, что поликлиники полностью соответствуют новому городскому стандарту, оснащены современным оборудованием, комфортными зонами ожидания, удобными комнатами отдыха для персонала. Прием пациентов ведут самые востребованные специалисты. Мэр указал, что в столице работает 20 новых поликлиник по московскому стандарту.
Кроме того, Собянин напомнил о большой программе капитального ремонта морально устаревших медучреждений.
«Уже готовы 200, в 2024 году сделаем еще 100», – подчеркнул градоначальник.
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