Собянин: Москвичи выберут в «Активном гражданине» самую красивую из новых станций БКЛ
Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей столицы принять участие в выборе самой красивой из новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, голосование проходит на портале «Активный гражданин».
«В строительстве БКЛ участвовала вся Москва. Мы вместе голосовали за названия и дизайн станций. Потом с нетерпением ждали их открытия. Пришло время подвести итог нашей совместной работы и выбрать лучшие из девяти новых станций», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
В голосовании участвуют станции «Марьина Роща» с колоннами в виде чайников, «Рижская» со светящимися арками, «Сокольники» с портретами первых строителей столичного метро, «Текстильщики» с потолком-ткацким станком. Также на звание самой красивой станции претендуют «Печатники» с колоннами в виде буквы «П», «Нагатинский Затон» и мозаиками с изображением рыб, «Кленовый бульвар» с вестибюлем в черно-белых тонах, «Каширская» с чеканными панно скульптора Зои Ветровой, «Варшавская» с панелями, имитирующими огни города.
Москвичи могут выбрать до трех станций и проголосовать за них.
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