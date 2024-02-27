Собянин принял решение о комплексном развитии двух территорий в САО и ЗАО

По словам градоначальника, на месте нежилой застройки на улицах Вучетича и Кременчугская возведут дома для участников программы реновации.

Оба проекта дадут городу около 130 рабочих мест. Например, в одном из зданий предусмотрят помещения для участков мировых судей, отметил Собянин.

В Москве одобрено и реализуется 67 проектов КРТ общей площадью 867 гектаров. Они дадут городу около 168 тысяч рабочих мест. Планируется возвести более 16,6 миллиона квадратных метров недвижимости.

Ранее Собянин сообщил, что число проектов комплексного развития территорий в 2023 году увеличилось до 228. В городе реорганизуют 2,7 тысячи гектаров бывших промзон и неэффективно используемых территорий.

