Свыше 1,8 млн кв м недвижимости построят по реновации в рамках проектов КРТ

Более 1,8 миллиона квадратных метров жилья по программе реновации будет построено в российской столице в рамках реализации 22 проектов комплексного развития территорий. Решения на этот счёт приняты городским властями в 2023 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Общая площадь объектов КРТ составит 295,5 гектара. Там также планируется строительство промышленных, общественно-деловых и социальных объектов. Благодаря комплексному развитию территорий в районах Москвы одновременно с жильем возводится необходимая инфраструктура, школы, детские сады, офисные центры, спортивные, производственные и другие объекты.

Собянин: В Москве реорганизуют 2,7 тысячи га бывших промзон и нежилых территорий

Как уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, редевелопмент площадок позволит создать свыше 40,4 тысяч рабочих мест. Горожане получат обновленные кварталы со сбалансированной застройкой. В общей сложности программа комплексного развития территорий предполагает реализацию 228 проектов.

В свою очередь глава Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин рассказал, что территории КРТ, которые включены в программу реновации расположены в 22 районах. Построенные дома дадут возможность обеспечить комфортным жильем ориентировочно 40 тысяч москвичей.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:ЖильеСтроительствоМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры