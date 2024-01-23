Свыше 1,8 млн кв м недвижимости построят по реновации в рамках проектов КРТ

Более 1,8 миллиона квадратных метров жилья по программе реновации будет построено в российской столице в рамках реализации 22 проектов комплексного развития территорий. Решения на этот счёт приняты городским властями в 2023 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Общая площадь объектов КРТ составит 295,5 гектара. Там также планируется строительство промышленных, общественно-деловых и социальных объектов. Благодаря комплексному развитию территорий в районах Москвы одновременно с жильем возводится необходимая инфраструктура, школы, детские сады, офисные центры, спортивные, производственные и другие объекты.