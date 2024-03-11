Собянин: Под Малым Каменным мостом построят пешеходный переход
Под Малым Каменным мостом в центре Москвы появится разноуровневый пешеходный переход, сообщил в своем Telegram-канале мэр Сергей Собянин.
По словам градоначальника, мост станет частью прогулочного маршрута от «ГЭС-2» до Репинского сквера и кинотеатра «Ударник». Расстояние до достопримечательностей Болотной набережной сократится вдвое, уточнил Собянин.
Собянин отметил, что при приближении Репинского сквера маршрут будет расходиться на две части. Одна из них приведет на набережную Планируется обустроить смотровую площадку.
Уровни соединят лестницами. На ступенях можно будет сидеть и любоваться видами Москвы-реки.
Ранее Собянин сообщил, что строительство моста через Москву-реку между Филевской и Мневниковской поймами улучшит транспортное обслуживание районов, в которых проживает более 300 тысяч человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru